„Eventszene“ in Stuttgart: „Partygänger“ bedrohen Focus-Online-Reporter – „Wir finden dich“

Gestern Nacht lernten Focus-Online-Reporter die „Eventszene“ in Stuttgart kennen, drei junge „Partygänger“, die sich zuvor in einem Dialog mit der Polizei befanden, entdeckten plötzlich das Kamerateam, das diese Diskussion filmte, die Männer fackelten nicht lange und gingen zielstrebig auf die Journalisten zu. Leider geht aus dem nachfolgenden Bericht nicht hervor, um welche Personen es sich definitiv handelt, die das Party-Erlebnis auslösten:

Wie schon am letzten Wochenende ist die Situation in der Stuttgarter Innenstadt am späten Freitagabend angespannt. Auch für die FOCUS-Online-Reporter wurde das Geschehen kurz vor Mitternacht brenzlig. Als unser Team vor Ort Filmaufnahmen der Szene am Schlossplatz machte und dabei drei junge Männer, die kurz zuvor in eine Diskussion mit der Polizei verwickelt waren, filmten, spitzte sich die Situation zu. Die jungen Männer waren offenbar nicht damit einverstanden, auf den Aufnahmen zu sehen zu sein. Sie gingen auf die Reporter zu und forderten sie lautstark dazu auf, das Videomaterial zu löschen. Nachdem die Reporter dies in ruhigem Ton ablehnten, eskalierte die Situation. Mehr vom Party-Nervenkitzel auf Focus Online (Archiv) – Newsticker Samstag, 27. Juni, 01.21 Uhr