Eventszene auch in Paris: Ausschreitungen zwischen Jugendlichen und der Polizei

Die chaotischen Szenen spielten sich am Samstagabend auf den Straßen von Paris in der Nähe von Esplanade des Invalides ab, nachdem in sozialen Mediennetzwerken eine Party von Project X gestartet worden war. Als die Polizei eintraf, wurden sie das Ziel von mehreren hundert Jugendlichen, die unter Verletzung der Coronavirus-Sperre zur Party gekommen waren, und von Projektilen beschossen. Die Polizei reagierte mit Schlagstöcken und Tränengas. Quelle: express.co.uk

