Eva Vlaardingerbroek bei Reichelt: Die nächste Impf-Nebenwirkung!

Achtung, Reichelt! Die Fragen der Woche mit Eva Vlaardingerbroek! Eva ist eine der scharfsinnigsten Beobachterinnen der europäischen Politik, sie analysiert furchtlos, was schief läuft auf der Welt. Und sie hat besonders ein Auge auf Deutschland gerichtet: Die Niederländerin ist die unbequemste und ehrlichste Nachbarin, die sich unsere Bundesregierung nur vorstellen kann.

In dieser Woche: Eine spannende Analyse zum vielleicht bald mächtigsten Mann der Welt! Ron DeSantis, Republikaner und Gouverneur von Florida, ist DER Gewinner der US-Parlamentswahlen. Eva lebt in Florida – und erklärt, warum der Politiker so abgeräumt hat. Ein Grund: Sein klarer Anti-Woke-Kurs.

Und: Die nächste Impf-Nebenwirkung! Eine Studie aus der Schweiz kommt zu dem Ergebnis, dass offenbar drei von hundert Patienten nach der Booster-Impfung Herzmuskel-Schäden haben, die „milde“ sein sollen. Also doch nicht nebenwirkungsfrei? Eva ist nicht überrascht …

