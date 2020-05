Eva Herman: Neuer Korruptions-Skandal um Bill Gates

Bill Gates will alle Nigerianer zwangsimpfen lassen, dafür soll er 10 Millionen Dollar Bestechungsgeld geboten haben

Bill Gates soll dem Repräsentantenhaus Nigerias 10 Millionen Dollar Bestechungsgeld geboten haben für die schnelle Verabschiedung des Gesetzes über Zwangsimpfungen an .

Das behauptet die Oppositions-Koalition, die Vereinigten Politischen Parteien (CUPP). Man habe einen Bericht der Geheimdienste abgefangen, wonach die Führung des nigerianischen Repräsentantenhauses bereit sei, das Gesetz über den Zwangsimpfstoff mit Gewalt zu verabschieden, ohne es der Tradition entsprechend einem Gesetzgebungsverfahren zu unterwerfen.

In einer Erklärung, die vom Sprecher der Oppositionsparteien, Barrister Ikenga Imo Ugochinyere, herausgegeben und unterzeichnet und am Montag an DAILY POST in Abuja geschickt wurde, forderte das Gremium die Gesetzgeber im Unterhaus auf, sich dagegen zu erheben.

Das Gremium behauptete in der Erklärung, dass der amerikanische Computerzar Bill Gates eine Summe von 10 Millionen Dollar angeboten habe, um die zügige Verabschiedung des Gesetzes ohne öffentliche Anhörung der Legislative zu beeinflussen, eine Entwicklung, die sie als anachronistisch abgewendet hätten. Das Gremiun fügte hinzu, dass der Sprecher Femi Gbajabiamila angeklagt werden sollte, wenn er den Mitgliedern das Gesetz aufzwinge.