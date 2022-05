Europol-Chefin: Waffenlieferung in Ukraine könnte in kriminelle Hände geraten

Die Waffenlieferungen an die Ukraine schaffen möglicherweise ein Problem, das den Krieg überdauern wird. Die Gefahr bestehe, dass Waffen in falsche Hände gerieten, warnt Europol-Chefin De Bolle in der „Welt am Sonntag“. „Irgendwann ist der Krieg vorbei. Wir wollen eine Situation verhindern wie vor 30 Jahren im Balkankrieg. Die Waffen aus diesem Krieg werden noch heute von kriminellen Gruppen genutzt.“

Daher plant Europol, eine internationale Arbeitsgruppe einzurichten, um Strategien für einen Umgang mit der Situation zu entwickeln. Zudem beobachte die europäische Polizeibehörde verdeckte Aus- und Einreiseaktivitäten bekannter terroristischer und gewaltbereiter Extremisten zwischen der Ukraine und der EU.

„Die Situation ist hochdynamisch und fragmentiert, und wir erhalten unterschiedliche Zahlen von unseren europäischen Partnern“, äußerte De Bolle.

