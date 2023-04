Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte: Trans-Mann darf Mutter genannt werden

Die Beschwerde eines Trans-Mannes aus Deutschland, der in der Geburtsurkunde seines Kindes als Vater eingetragen werden wollte, wurde zurückgewiesen – damit wurden die Entscheidungen mehrerer deutscher Gerichte bestätigt. Es liege keine schwerwiegende Diskriminierung vor, verkündete das Gericht in dem am Dienstag in Straßburg veröffentlichten Urteil. Der Kläger war als Frau geboren worden und hatte ein Kind zur Welt gebracht, nachdem seine Identität juristisch als Mann bereits anerkannt worden war.

Der Bundesgerichtshof hatte in seiner Entscheidung gegen den Antrag des Trans-Mannes mit biologischen Tatsachen argumentiert: „Die Mutter ist die Person, die das Kind geboren hat.“ Die Verbindung zwischen der Fortpflanzungsfunktion und dem Geschlecht sei unbestreitbar, so das Gericht.

