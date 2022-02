Der kanadische Premierminister Trudeau verhalte sich wie ein Tyrann, wie ein Diktator, sagte der rumänische Europaabgeordnete Cristian Terhes am Freitag auf einer Pressekonferenz. „Er verhält sich wie Ceausescu in Rumänien“, sagte er.

„Wenn man Zweifel an Impfstoffen sät, wird man geächtet. Was ist der Unterschied zwischen dem, was er nun macht und dem, was zur Zeit der Inquisition geschah?“, fragte Terhes. Quelle: uncutnews.ch

