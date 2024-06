Europa versinkt im Asyl-Chaos: Danke auch dafür, EU!

Rund sechs Millionen sogenannte Flüchtlinge und Asylsuchende sind laut dem Portal „Statista“ seit 2015 nach Europa gekommen. Der im Mai vom Ministerrat beschlossene sogenannte Migrationspakt bereitet weiteren Millionen von kulturfremden Migranten den Weg in die EU. Während die europäische Bevölkerung schrumpft, explodiert die Bevölkerungszahl in Afrika und in den arabisch-muslimischen Ländern.

Das Abendland versinkt im Asyl-Chaos. Ob Amsterdam, Berlin, Brüssel, Rom, Paris oder Stockholm: In den europäischen Metropolen (und nicht nur dort) explodieren Messer-Kriminalität, Vergewaltigungen, Vandalismus, Mord, Raub und Totschlag. Die „kulturellen Bereicherungen“ sind vielfältig, ganz neue kulinarische „Spezialitäten“ wie das Grillen von Katzen auf offener Straße inbegriffen.

Dieses Deutschland Kurier-Video dokumentiert beispielhaft, wohin grenzenlose Masseneinwanderung und Migrationswahn führen. Danke auch dafür, EU!

