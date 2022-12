Europa – ein Niemandsland. Einerseits ist das nicht tragisch, denn Zivilisationen sind immer wieder entstanden, es gab die ägyptische Zivilisation, es gab die antike Zivilisation und es gab die europäische Zivilisation. Jetzt geht die europäische Zivilisation, und in 50 Jahren hat sie vielleicht ein anderes Gesicht. Aus weltgeschichtlicher Sicht ist dies also ein gewöhnlicher Prozess, aber für mich als Person, die mit europäischen Werten und unter europäischer Kultur in Deutschland und Russland aufgewachsen ist, und die russische Kultur ist sicherlich die nordöstliche Variante der europäischen Kultur, ist es sehr traurig, wenn im Laufe des Lebens, irgendwo ab den 50er Jahren, dieses Aussterben stattfindet. OWT OST WEST TRANSMITTER

