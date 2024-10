EuGH-Urteil: Mehr als 20 Millionen afghanische Frauen grundsätzlich asylberechtigt

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat in einem wegweisenden Urteil entschieden, dass Frauen in Afghanistan aufgrund ihrer Geschlechtszugehörigkeit systematisch verfolgt werden. Das Urteil hat weitreichende Folgen für die Asylpraxis in Europa, denn es bedeutet einen grundlegenden Wandel in der Schutzgewährung für afghanische Frauen. Die weibliche Bevölkerung Afghanistans wird auf über 20 Millionen geschätzt. Weiterlesen auf freilich-magazin.com

0 0 Bewertungen Artikel Bewertung