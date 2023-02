EU-Sondergipfel zur Migration: Nichts als leere Worthülsen

Der heute zu Ende gehende „Sondergipfel” des Europäischen Rates unter Mitwirkung der 27 Staats- und Regierungschefs zeigte wieder einmal das Grunddilemma der gesamten europäischen Zuwanderungs- und Flüchtlingspolitik: Auf Spitzentreffen ebenso wie von Redekanzeln herab oder in Talkshows werden Lippenbekenntnisse und Absichtserklärungen zur Lösung eines Problems bekundet, das in Wahrheit gar niemand lösen will – weil es nämlich insgeheim von agendagesteuerten Führern gar nicht als Problem, sondern Mittel zum Zweck gesehen wird. So ist es auch mit der angeblichen „Verschärfung“ des Grenzschutzes, die in der Praxis folgenlos bleiben wird.

Denn: Da der Gedanke einer Transformation, einer unwiederbringlichen und irreversiblen „Veränderung“ Europas für immer im Sinne globalistischer Postmodernisten, wenn auch nicht offen ausgesprochen, zum alles dominierenden Narrativ geworden ist, soll sich an der Flutung gar nichts ändern – jedenfalls in den EU-Staaten, deren Eliten von diesem Mindset beseelt sind. Vor allem Deutschland.

