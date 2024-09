‚EU-Recht‘ nur für Deutschland: Die eigentümliche Expertise von Migrationsjuristen…

In Deutschland wird getan, als wäre jeder abgelehnte Asylantrag, jede Abschiebung oder auch nur jede Kritik an der Politik der offenen Grenzen ein bösartiger Anschlag auf die Menschenwürde. Dabei zeigen andere Länder in Europa, dass die deutschen Verantwortlichen und ihre Einflüsterer aus dem Kreis der Migrationsjuristen, mit ihrer Rechtsmeinung irgendwann ziemlich allein auf weiter Flur sein werden. Weiterlesen auf Der Status.at

