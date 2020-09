EU-Kommission will heute neuen Migrationspakt vorlegen

Das brennende Lager im griechischen Moria hat das seit Jahren schwelende Thema der Verteilung von Migranten in Europa wieder zum kochen gebracht. Die EU-Kommission will heute einen neuen Pakt für Migration vorlegen – Kommissarin Ylva Johannson will eine eine verpflichtende Solidaritätsklausel.

Man darf gespannt sein, welche Länder das mitmachen. Diese EU muss weg!