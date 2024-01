EU-Kommissarin will jährlich eine weitere Million Migranten einschleusen

Wir werden alle sterben – wenn nicht durch die globale Erhitzung, dann durch zu wenig Migranten: Diese steile These verbreitete EU-Kommissarin Ylva Johansson aktuell im Rahmen eines Besuchs in Griechenland. Dort forderte sie, dass jährlich eine weitere Million Migranten in die EU strömen müssten. Andernfalls “werden wir verhungern”.

Aufgrund des demografischen Wandels würde EU-Staaten ein akuter Mangel an Arbeitskräften drohen, warnte die EU-Kommissarin für Inneres Ylva Johansson bei einem Besuch in Griechenland am vergangenen Montag. Die einzige Lösung sei noch mehr Migration. Aktuell würden jährlich 3,5 Millionen Migranten “legal” in die EU strömen – es müssten ihrer Ansicht nach aber 4,5 Millionen sein. Weiterlesen auf Report24.news

