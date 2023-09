Atomkraft ist sehr wichtig im Kampf gegen den Klimawandel. Das sagt nicht nur der gesunde Menschenverstand, das sagt auch der neue EU-Klimakommissar Maros Sefcovic.

„Wenn man sich zahlreiche Projektionen für 2050 und die Zeit danach anschaut, habe ich ehrlich gesagt noch keine Prognose gesehen, laut der Klimaneutralität ohne Atomenergie zu erreichen wäre“, sagte er laut der Welt am Rande der UN-Generalversammlung in New York. Weiterlesen auf nius.de

