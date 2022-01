Die EU finanziert mit deutschen Steuermitteln den Export deutscher Arbeitsplätze. Wie das funktioniert, hat der Technik-Chef eines wichtigen deutschen Mittelständlers in der Autoindustrie Markus Gärtner geschildert. Hier wird deutlich: Der wachsende Interventionismus in der Wirtschaftspolitik macht sich vor allem bei der immer intensiveren Investitionslenkung bemerkbar. Der Hintergrund sind politische Motive wie die Klimapolitik und die EU-Erweiterung. Hinzu kommen für kleine und mittlere Unternehmen eskalierende Preise und die stetig wachsende Regulierung. Kein Wunder, das Professor Max Otte im Privatinvestor kürzlich feststellte: Die Ampel ist da: Warum wir nur in seltenen Fällen in DAX-Konzerne investieren“

