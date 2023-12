EU-Beitritt der Ukraine: Eine Katastrophe für Europa! | Gerald Grosz

Mit dem geplanten EU-Beitritt der Ukraine haben Europas Staats- und Regierungschef den größten Verrat am Kontinent begangen. Die Ukraine ist bis in die Knochen korrupt, es herrscht keinerlei Rechtsstaatlichkeit, sie erfüllt kein Beitrittskriterium und ist einen Krieg verwickelt. Der Frieden rückt damit in weite Ferne. Und wir Steuerzahler zahlen für diesen Wahnsinn, während wir unter Inflation und Rezession leiden. Ein Kommentar des DeutschlandKURIER-Kolumnisten Gerald Grosz.

0 0 Bewertungen Artikel Bewertung