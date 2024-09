EU-Asylstatistik: Mehr als eine halbe Million Anträge in nur sechs Monaten

Laut dem Bericht der EU-Asylagentur (EUAA) wurden in der ersten Jahreshälfte rund 513.000 Asylanträge in der EU+ gestellt, was nahezu dem Niveau des Vorjahres entspricht – im ersten Halbjahr 2023 wurden etwa 520.000 Anträge eingereicht. In der Regel werden in den letzten sechs Monaten mehr Anträge erwartet. Demnach schätzt die Agentur, dass die EU+-Länder bis Ende des Jahres rund eine Million Anträge erhalten könnten. Weiterlesen auf Exxpress.at

