Ethikratsvorsitzende Alena Buyx: Coronakrise sei von „Antidemokraten“ ausgenutzt worden

„Die Impfung hat uns, mit Verlaub, allen den Hintern gerettet“, meint Alena Buyx in einem aktuellen Interview mit der Neue Osnabrücker Zeitung. Die Vorsitzende des deutschen Ethikrats hat seit fast vier Jahren nur ein Lieblingsthema: die Impfung. Leider seien in der Coronazeit „gesellschaftliche Bruchstellen“ offenbart worden, beispielsweise zunehmende Wissenschaftsskepsis und auch sinkendes Vertrauen in die Wirkstoffe, meint sie. Aber auch das Vertrauen in Regierungsinstitutionen habe arg gelitten.

„Die Krise ist auch von Demokratieskeptikern ausgenutzt worden, die ganz gezielt versuchen, das Vertrauen in den Staat zu erschüttern, mit dem Ziel, die Demokratie zu schwächen.“ Dennoch seien die „Antidemokraten“ nur eine Minderheit geblieben, das dürfen man „nie vergessen“. Weiterlesen auf Apollo News.net

