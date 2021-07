Es wird ernst: EU zwingt uns Migrationspakt auf!

Erinnern Sie sich an den UN-Migrationspakt, der vor drei Jahren in aller Munde war? Dieser wird nun von der EU in knallhartes Gesetz gegossen und umgesetzt. Die Medien schweigen dazu. Umso wichtiger ist es, Aufklärungsarbeit zu leisten. Unser Abgeordneter Dr. Gunnar Beck tut dies im Gespräch mit Tomasz M. Froelich. Uns droht nicht weniger als der Verlust unseres Wohlstands, unserer Kultur und unserer Identität. Mehr dazu im Video!

Leisten auch Sie Ihren Beitrag: Teilen Sie dieses Video und unterschreiben Sie unsere Petition gegen den neuen EU-Migrationspakt auf www.saveurope.de

