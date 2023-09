Es kommen zu viele: Meloni fordert Sperre der Mittelmeer-Route mit Kriegsschiffen

Europa ist erschüttert über die Szenen, die sich auf Lampedusa abspielen: 9000 Migranten stürmten offenbar konzertiert mit einer ganzen Landungsflotte von 160 Booten die kleine italienische Insel, jetzt werden die Afrikaner (zu 90 % Männer) auf das italienische Festland gebracht – ein Weiterziehen Richtung Norden ist zu vermuten.

Jetzt versucht Italiens Premierministerin mit einer Video-Ansprache wieder von der Reaktion zur Aktion zurückzukommen: In der Nacht auf heute kündigte Giorgia Meloni (46) in einer Video-Ansprache “außergewöhnliche Maßnahmen Italiens” an – und forderte von der Europäischen Union eine See-Blockade der Mittelmeer-Route. Weiterlesen auf Exxpress.at

