Es ist noch nicht vorbei! Anfechtung der Wahlergebnisse: Trump erzielt Sieg in Michigan und Pennsylvania

Die Anfechtung der Wahlergebnisse in mehreren US-Bundesstaaten ist noch lange nicht vorbei, trotz der Erklärung von US-Präsident Donald Trump am Montag, den Übergangsprozess einer Administration Joe Biden zu ermöglichen.

Die Kampagne von Präsident Trump sagte, dass sie am Montag zwei Siege in ihrem Bemühen erzielt habe, die Ergebnisse in mehreren wichtigen Bundesstaaten anzufechten, da sich die Gesetzgeber des Bundesstaates Michigan darauf einigten, eine Anhörung zu Unregelmäßigkeiten bei den Wahlen abzuhalten, während ein Bundesberufungsgericht das Verfahren zur Prüfung von Trumps juristischer Anfechtung in Pennsylvania beschleunigte.

Die Entwicklungen wurden von der leitenden Rechtsberaterin der Trump-Kampagne, Jenna Ellis, angekündigt, die sagte, dass das von der GOP geführte Michigan House seine Anhörung am Mittwoch um 9 Uhr abhalten werde.

„Wir sind den Gesetzgebern des Michigan House dankbar, dass sie sich nicht beeilen, ungenaue Wahlergebnisse zu bestätigen“, sagte Ellis gegenüber Just the News. „Wir sind zuversichtlich, dass sie die gleichen Bedenken teilen werden, sobald sie das Ausmaß des völligen Betrugs und der Missachtung des Gesetzes in Michigan und im ganzen Land sehen. Jeder Amerikaner sollte die Wahrheit wissen wollen. “

Der Sprecher des Repräsentantenhauses von Michigan, Lee Chatfield, der am Wochenende sagte, er befürchte, dass der Staat auf eine Verfassungskrise zusteuere, antwortete nicht sofort auf einen Anruf und bat um einen Kommentar.

In der Zwischenzeit entschied das Berufungsgericht des Dritten Bundesberufungsgerichts der USA am Montag, dass in Pennsylvania Trumps „Antrag auf beschleunigte Überprüfung im Dringlichkeitsverfahren auf Anweisung des Gerichts stattgegeben wird“. Quelle: thegatewaypundit.com