„Es gibt eine böse Macht hinter den Regierungen!“ (Ernst Wolff)

Wie schafft man es, die Bevölkerung gehorsam zu halten, damit diese der Regierung eines Tages nicht in die Quere kommt? Eines ist bereits klar – nicht die Politik, sondern alte Elite-Familien regieren die Welt, zumindest wenn man die Fakten zusammenfasst und genau nachdenkt. Die stetig fortschreitende Digitalisierung bringt uns scheibchenweise in eine Welt, in der die Automatisierung die oberste Priorität hat und der Mensch lediglich zum Konsumenten degradiert wird. Im heutigen Interview mit Ernst Wolff heben wir die Grube der Eliten aus und lassen Sie selbst einen tiefen Einblick erhaschen.

00:46 – Einleitung

01:47 – Digitalisierung

03:01 – wer steht hinter? (interesen Inhaber)

06:06 – Wo ist de letztes Insel Paradise?

08:29 – Kann Meta(Facebook) unsere Welt komplet ändern?

12:03 – Kann Roboter unsere Leben übernehmen?

15:14 – Ideologie nicht mehr besitzen

16:30 – 12 Stunde Woche bis 2030?

19:02 – Vernetzung ist wichtig

20:57 – Industrie 5.0 in 2025

25:13 – Wo ist die Wachstum Grenze?

27:58 – künstliche intelligenz

29:39 – Was sagt Putin über künstliche intelligenz?

31:25 – Kann man Verantwortung diese Politik überlasen?

36:01 – Sind Bargeld die letzte Freiheit? oder Wie wird alles mit Digitales Geld Sistem?

39:12 – Wie kann man sich schützen?

40:48 – Gold und Silber als tausch und Zahlungsmittel

44:07 – Was hat Die Regierung vor?

5 2 Bewertungen Artikel Bewertung