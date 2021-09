Es geht wieder los! Serbisch-Ungarische Grenze: Illegale Migranten bewerfen Polizei mit Steinen

Die Bilder vom September 2015 an der ungarisch-serbischen Grenze, als aufgebrachte illegale Migranten die Absperrungen am Grenzübergang Röszke angegriffen haben und mehrere hundert junge Männer mit Steine und Flaschen gegen die ungarischen Polizisten mit Gewalt die Sperrgitter durchbrachen, sind noch gut in Erinnerung.

Auch in jüngster Vergangenheit versuchten Illegale den Grenzzaun mithilfe von Steinwürfen zu überwinden. Vor drei Wochen bewarfen Illegale An der serbisch-ungarischen Grenze die ungarische Polizei mit Steinen und Ziegeln. In Bácsalmás, auf der serbischen Seite, griffen zwanzig maskierte Migranten die uniformierten Beamten an, die sich mit Tränengas verteidigten. Solche aggressiven Zwischenfälle werden immer häufiger: Die Migranten sind ungeduldig, viele von ihnen sitzen seit Monaten fest. Der Druck an der ungarischen Grenze wird von Woche zu Woche größer.

Und letzten Freitag versuchte ebenfalls eine Gruppe Migranten, sich zu Zutritt nach Ungarn zu verschaffen, auch hier wurden Steine eingesetzt:

[…] Der Vorfall, an dem 23 Migranten beteiligt waren, ereignete sich um 20.45 Uhr am Grenzübergang Hercegszántó, teilte die Polizei des Komitats Bács-Kiskun mit.

Zunächst versuchten 17 Migranten, den Grenzzaun zu durchbrechen, flüchteten jedoch, als Polizeistreifen erschienen. Weitere sechs Migranten warfen Steine auf die Beamten. Die Polizeikräfte auf der ungarischen Seite der Grenze setzten Gasspray ein, um den Versuch zu verhindern, der damit endete, dass die Migranten in Richtung Serbien flohen. Es wurden keine Verletzten gemeldet. […] Quelle: ungarnheute.hu

