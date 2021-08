Es droht die Wiederholung von 2015 – Europa wird der Leidtragende des Afghanistan Krieges sein

„In Afghanistan sehen wir nun die Trümmer der US-Außenpolitik und ihrer Nato-Lakaien in Europa. Die Leidtragenden sind dann wir: Wenn jungen Afghanen wieder nach Europa strömen anstatt ihr Land zu verteidigen“, so Gerald Grosz live für oe24.tv zum Taliban-Krieg in Afghanistan.

