Es brodelt auf Gran Canaria: 10 Nordafrikaner belästigen zwei Mädchen – Einheimische ziehen vor Hotel der Illegalen

Kaum angekommen, schon in Aktion: In der Gemeinde Mogán auf Gran Canaria kam es vergangenen Mittwoch zu einem Angriff, 10 Nordafrikaner belästigten zwei Mädchen, ein Anwohner, der zu Hilfe eilte, wurde zusammengeschlagen. Als Reaktion auf den Angriff zogen am Samstag rund 100 junge Leute zu einem der Hotels in Arguineguín, wo die Illegalen untergebracht sind, um Ihren Unmut zu bekunden. Durch mehrere Polizeieinheiten konnte wohl Schlimmeres verhindert werden.

5 4 Bewertungen Artikel Bewertung