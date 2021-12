Es boostert in den Kassen – Die Aktionäre sagen Danke

Die Impflicht hat bei den Aktionären der grossen Impfstoff-Hersteller eingeschlagen wie eine Bombe. Die Gewinne gehen durch die Decke und es ist keine Ende in Sicht. Im Gegenteil: Die „spontan“ beschlossene Impfpflicht für Deutschland ist eine Art Garantie dafür, dass ab jetzt jeder Deutsche – ob Mann, Frau, Schwangere oder Kind – zum Kunden eines Produktes verdonnert wird, für das die Pharma-Industrie explizit nicht (!) haftet. Die Bevölkerung wird damit ganz legal zum Versuchskaninchen und das alles mit dem Segen der Regierung, der Justiz und der Presse! Daher nochmal ein grosses Dankeschön der Pharma-Aktionäre, die bei diesem Spiel Milliarden verdienen, während die Bürger mit ihrer Gesundheit bezahlen. Merke: Covid ist eine Abkürzung. Sie steht für: Ca$h Ohne Verluste International Dirigiert! An dieser Stelle: Gute Besserung an die zahllosen Opfer der Pharma-Pharisäer, die es offiziell natürlich gar nicht gibt.

Die Persiflage geht bis zur Minute 6:00 – danach spricht KenFM über sein Projekt.

