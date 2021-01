„Erwarten nichts Gutes“ – Moskauer über Biden: Furchtbarer Liberaler, der den Maidan in der Ukraine mit angestachelt hat

Was denken Menschen in Moskau vom neuen US-Präsidenten Joe Biden und welche Hoffnungen setzt man in ihn und seine Gestaltung der bilateralen Beziehungen zu Russland? Zumindest jene Menschen in der russischen Hauptstadt, die bereit waren, vor der Kamera zu sprechen, erwarten nichts Gutes. Hier erinnert man sich noch sehr gut an seine Rolle als Vize-Präsident unter Obama und während des Ukraine-Krieges.

