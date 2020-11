Erste Entgleisung! Bidens „Sieges-Rede“: „230 Millionen tausend Amerikaner haben einen geliebten Menschen durch Coronavirus verloren“

Joe Biden ist gestern Abend in Wilmington (Delaware) auf die Bühne gelaufen, um den Wahlsieg 2020 zu erklären. Auf seiner „Siegesparty“ auf dem halb vollen Parkplatz sagte Biden seinen begeisterten Fans: „230 Millionen tausend Amerikaner haben einen geliebten Menschen durch das Coronavirus verloren.“

Nicht nur, dass Biden den gleichen Fehler wie vor einigen Monaten begangen hat, er kreierte auch ein neues Wort: virusish, so ähnlich wie Virus.

Wieder einmal konnte Joe Biden nicht einmal einen Parkplatz füllen! Dieser war halb voll mit Autos und nur ein paar hundert Leute kamen.

President-elect Joe Biden jogs onto the stage in Wilmington, Delaware to deliver a victory speech.

MORE: https://t.co/LjXIGtf4o2 pic.twitter.com/2K1bDPxvVH

— FOX 29 (@FOX29philly) November 8, 2020