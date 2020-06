Erstaunlich objektiver Kommentar in der Tagesschau!

Der Kommentar befasst sich mit den Gewaltexzessen in Stuttgart und der Gewalt gegen Polizei sowie dem Umgang mit ihr. Und was diesen Kommentar so außergewöhnlich macht, ist die Tatsache das dabei Ross und Reiter genannt werden. Sowohl die immer gewaltbereiter werdende linksextremistische Szene, aber auch das Problem mit den jungen Einwanderern von denen eine immer größere Gefahr ausgeht, werden in diesem Kommentar deutlich benannt.

Auch die linke Zeitung taz wird zu Recht als geistiger Brandstifter bezeichnet, etwas anderes kann dieses Blatt nicht sein, wenn sie einen Artikel abdruckt in dem Polizisten als Müll bezeichnet werden. Auch der SPD in Person der Parteivorsitzenden Esken wird ein gefährlich und respektloser Umgang mit der Polizei vorgeworfen.

Alles in allem deutliche Worte, die endlich die Realität beschreiben. Es wird Zeit das sich die Medien wieder auf diese Art der Arbeit zurückbesinnen.