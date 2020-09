Erpressung durch abgefackeltes Moria-Lager – Kickl (FPÖ): Halb Europa apportiere dieses hingeworfene Hölzchen

In Deutschland herrscht blinder politischer Aktionismus, die Linken und Grünen würden am liebsten alle 13.000 Migranten aus Moria, die sich illegal Zugang nach Griechenland verschafften, aufnehmen, und auch zehn Oberbürgermeister von teils verschuldeten Städten schreien nach mehr geschenkten Menschen, all diese Moralapostel blenden nicht nur die Kosten aus, auch die auf Deutschland zu rollenden langfristigen Probleme, die jetzt bereits kaum beherrschbar sind.

Etliche illegale Migranten fackeln das Lager Moria ab, um so die Aufnahme in anderen europäischen Ländern und insbesondere nach Deutschland zu erpressen, sollte tatsächlich das Ziel der Verteilung erreicht werden, dann dürfte es genügend Nachahmer geben und weitere Migrantenlager brennen.

Während deutsche Medien das Gedudel von 2015 spielen, Linke und Grüne eine Luftbrücke zum Transfer der Migranten bevorzugen, u.a. auch ein Hilfeschrei von Norbert Röttgen (CDU) kommt, der eine Aufnahme von 5.000 Migranten in Deutschland fordert, äußert sich Herbert Kickl (FPÖ), ehemaliger Bundesminister für Inneres in Österreich, kritisch und spricht von einer „moralischen Erpressung durch Migranten“.

[…] Der FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl warnte die Bundesregierung davor, der „moralischen Erpressung durch Migranten“ nachzugeben. „Diejenigen, die Schutz suchen, gehen her und zünden das eigene Flüchtlingslager an und zwar gleich zweimal, damit es entsprechend ‚nachhaltig‘ ist“, führte Kickl in einer Pressekonferenz am Freitag aus. Die Botschaft, die transportiert werden solle, sei klar: „Jetzt hat Europa gar keine andere Wahl, als uns aufzunehmen.“ Das scheine zu funktionieren. Halb Europa apportiere dieses hingeworfene Hölzchen.

„Auch in Österreich haben sich schon einige gefunden, die sofort aufspringen – die SPÖ, die Grünen, die NEOS, und auch der Bundespräsident gibt sich dafür her.“ Von einem Bundespräsidenten erwarte sich Kickl, dass er seinen Aktionsradius primär im eigenen Land habe und darauf schaue, dass die österreichische Bevölkerung nicht unter die Räder einer völlig verfehlten Asyl- und Zuwanderungspolitik komme.

Wenn wir dieser moralischen Erpressung nachgeben, werden wir damit keine Beruhigung der Lage erreichen, sondern dann wird dieses Spiel immer weitergehen“, warnte Kickl. […] Quelle: Krone.at