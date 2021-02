Die Praxis von Dr. Bodo Schiffmann in der Alte Waibstadter Straße 2c, in 74889 Sinsheim wurde gestern von der Polizei durchsucht. Unter anderem wurde Bodos Handy beschlagnahmt, streamen kann er im Moment also nicht. Bodo hat anwaltliche Unterstützung.

Heute früh zwischen 8:00 Uhr und 8.30 Uhr soll die Durchsuchung fortgesetzt werden.

Ich denke es wäre mehr als angebracht, aus Solidarität mit Bodo Eilversammlungen anzuzeigen!

Markus Haintz

Rechtsanwalt

