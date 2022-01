„Erinnerungen an Kölner Silvesternacht“: Ausländergruppen bedrängen Frauen in Mailand

Die Mailänder Polizei hat Ermittlungen wegen mehrere Fälle sexueller Übergriffe durch ausländischstämmige junge Männer in der Silvesternacht aufgenommen. Videos zeigen verängstigte und hilferufende junge Frauen inmitten von Ausländergruppen. Zwei Frauen (Video oben) stehen weinend an einem Absperrgitter, während sie von den Männern bedrängt werden.

Das nachfolgende Video zeigt eine 19jährige, die einen Ausweg aus dem Getümmel zu finden sucht.

„Diese sehr schwerwiegenden Vorfälle wecken Erinnerungen an die Vorfälle in der Silvesternacht 2015 in Köln und anderen deutschen Städten, als Gruppen junger Ausländer Dutzende von Mädchen und Frauen angriffen, die sich auf den Plätzen und in den Clubs zum Feiern aufhielten“, sagte der Staatsminister für Sicherheit der Region Lombardei, Riccardo De Corato (Fratelli d’Italia). Quelle: Junge Freiheit

