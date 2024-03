„Erinnert an 2015“: UN-Flüchtlingswerk warnt vor Asylansturm aus Jordanien

Droht der Asylansturm aus dem Nahen Osten weiter zu eskalieren? Die aktuelle Lage in den Flüchtlingslagern in Jordanien erinnere „an die Situation im Jahr 2015“, so ein Sprecher des UN-Flüchtlingskommissariats. Immer mehr Menschen würden sich zur Weiterreise entschließen – das begehrteste Ziel sei Deutschland.

Insgesamt halten sich aktuell 720.000 Flüchtlinge (davon 640.000 Syrer) in Jordanien auf. Doch immer mehr würden sich laut Schönbauer zur Weiterreise entschließen: „Es erinnert an die Situation im Jahr 2015“. Weiterlesen auf Heimat Kurier.at

