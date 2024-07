Erfurt/Suhl – Angriffe im Zug: Polizei schult Asylbewerber im Benehmen

In den vergangenen Monaten wurden Bahnmitarbeiter in Nahverkehrszügen immer häufiger von Fahrgästen beschimpft, bedroht und angegriffen. Nach Angaben der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) gehen diese Übergriffe vor allem von Asylbewerbern aus. In Suhl befindet sich nämlich die Thüringer Erstaufnahmeeinrichtung für Migranten mit mehreren hundert Asylbewerbern, vor allem aus Syrien, Afghanistan und der Türkei. Viele von ihnen fahren regelmäßig mit dem Zug nach Erfurt und zurück. Die Übergriffe haben nun zu ersten Maßnahmen geführt. Weiterlesen auf freilich-magazin.com

