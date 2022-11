Erfurt: Oberbürgermeister spricht Aufnahmestopp für ukrainische Flüchtlinge aus

Käme jetzt ein Bus mit Flüchtlingen aus der Ukraine, würde er ihn wegschicken. Der Ernst der Lage ist Erfurts Oberbürgermeister anzuhören. Erfreut darüber, eine solche Nachricht zu verkünden, ist Andreas Bausewein natürlich keineswegs. Doch er weiß sich nicht mehr anders zu helfen.

„Erfurt ist nicht mehr in der Lage, weitere Flüchtlinge aufzunehmen“, sagt er. „Wir haben einen Aufnahmestopp ausgesprochen.“ In der vergangenen Woche sei das Schreiben an das Landesverwaltungsamt rausgegangen, dort sei es zur Kenntnis genommen worden. „Irgendwann kommt man an den Punkt, wo es nicht weitergeht“, meint der Oberbürgermeister.

Politikstube: Immer mehr Städte und Kommunen kommen an ihre Belastungsgrenze, im Oktober 2022 sagte der Cottbuser Oberbürgermeister Holger Kelch (CDU) „Wir können nicht mehr“ und der Landrat des Landkreises Ebersberg (Bayern) äußerte „Wir sind nicht mehr aufnahmefähig“.

