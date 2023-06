Erding: Söder massiv ausgebuht

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat am 10.6.23 auf einer öffentlichen politischen Kundgebung gesprochen. Die Veranstaltung in Erding bei München, wurde von der Kabarettistin Monika Gruber maßgeblich organisiert und richtete sich gegen das von der Bundesregierung geplante Gebäudeenergiegesetz. Kaum wurde Söder auf der Bühne angekündigt, hallte ein Pfeifkonzert über den Platz. Noch bevor der Ministerpräsident überhaupt mit seiner Rede beginnen konnte, musste Demo-Mitorganisatorin Monika Gruber eingreifen. „Wir leben in einer Demokratie, Freunde“, sagte sie ins Mikrofon. „Lasst bitte jeden Redner ausreden. Bissel mehr Respekt, bitte.“ Die „Hau ab!“-Rufe jedoch verstummten nicht. „Haut selber ab!“, versuchte Söder daraufhin einen Konter. Von Leuten, die andere niederschrien, grenze man sich ab – „und zwar grundlegend“. Quelle Text: t-online.de – Quelle Video: Mark Grigi



