Er sagte, es gibt nur zwei Geschlechter: Schule hetzt Anti-Terror-Einheit auf 12-Jährigen

In England setzte eine Schule Beamte eines Anti-Terror-Programms des Innenministeriums auf einen 12-jährigen Jungen an, der es wagte, die Existenz von lediglich zwei Geschlechtern zu betonen. Man verortete hier eine drohende Radikalisierung – auch, weil er in Besitz einer hölzernen Kinder-Armbrust mit Korkpfeilen ist, was ihm als „ungesundes Interesse an Waffen“ ausgelegt wird.

Der Junge soll ein Video gemacht haben, in dem er feststellte, dass es so etwas wie „non-binär“ nicht gibt und dass nur zwei Geschlechter existieren. Außerdem soll er Mobbern in der Schule gesagt haben, dass er „schwul, nicht queer“ sei, um zu verdeutlichen, dass er die Trans-Ideologie nicht unterstütze. Weiterlesen auf Report24.news

