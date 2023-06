Er fühlt sich betrogen | Klima-Kritik von Rowan Atkinson

Krissy Rieger: Wir sehen immer mehr Schauspieler die in den Vordergrund geraten, die gegen das laufende Narrativ ihre Stimme erheben, so wie Rowan Atkinson bekannt als Mr. Bean, der nicht nur Schauspieler ist, sondern auch einen Uni-Abschluss in elektrischem und elektronischem Ingenieurwesen hat. Am Samstag schrieb Rowan Atkinson einen Meinungsbeitrag für die britische Zeitung The Guardian, in dem er die Mängel von Elektroautos anprangerte, obwohl er sie früher unterstützt hatte.

