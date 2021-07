Epidemie messerschwingender Migranten grassiert auch in Ceuta

Am vergangenen Freitagabend haben Bewohner der Straße Juan de Juanes in Ceuta wegen eines messerschwingenden Migranten die Polizei alarmiert. Die örtliche Polizei griff schnell ein und überwältigte die Person, die zwei Messer bei sich trug. Der Messerspezialist musste aufgrund der Schnittverletzungen, die er an verschiedenen Körperstellen aufwies, im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei hat den Ursprung der gewalttätigen Handlung und Bedrohung noch nicht mitgeteilt, es muss noch geklärt werden, was genau passiert ist.

Politikstube: Vermutlich ist auch dieser Messerschwinger „psychisch labil bis krank“, leidet unter einer Traumatisierung und benötigt mehr Betreuung.

