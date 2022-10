Enttäuschte SPD-Wählerin: „Ich wurde politisch entwurzelt!“

„Ich wurde politisch entwurzelt“, so fasst eine ehemalige Wählerin der derzeitigen Kanzlerpartei SPD während der AfD-Demonstration am vergangenen Samstag in Berlin ihren Frust zusammen. Aber der enttäuschten Krankenschwester geht es nicht allein um den Wohlstand, der von der „Ampel“-Politik bedroht wird. Es ist und war nicht unser Krieg in der Ukraine. Vielmehr sei dies ein geopolitischer Konflikt zwischen Russland und den USA. Die NATO sei dabei nur die kostenlose Söldnertruppe der Amerikaner, während Deutschland lediglich ein transatlantischer Knecht sei, der – wie ganz Europa und anders als die USA – das militärische und wirtschaftliche Risiko des Ukraine-Krieges trage. Deutschland Kurier

5 8 Bewertungen Artikel Bewertung