Entsetzen im Mainstream: Hollywood-Legende Woody Harrelson zerlegt “Drogenkartell” Big Pharma

Der Mainstream liebt die Stars und Sternchen der Film- und Musikindustrie – zumindest so lange, wie niemand von ihnen quer schlägt und die allgemeine Volksverdummung nach dem “Brot und Spiele”-Prinzip gefährdet, so scheint es. Dass Hollywood-Star Woody Harrelson es am Samstag im Rahmen eines Monologs in der Comedy-Show Saturday Night Live wagte, das globale Impfverbrechen aufzugreifen und dabei auf die Beteiligung der Medien hinzuweisen, triggerte die Schreiberlinge des Establishments gewaltig. Harrelson habe “Anti-Vax-Verschwörungen” verbreitet, beklagt man sich, während der Schauspieler von kritischen Menschen für seine Äußerungen gefeiert wird.

Harrelson verpackte seine Kritik an Big Pharma und der Covid-Politik in einer Erzählung, der zufolge er ein Skript für einen Film mit wahrlich irrem Plot erhalten habe.

Weiterlesen auf Report24.news

3 2 Bewertungen Artikel Bewertung