„Entlarvt! Magnetismus absichtlich zu „Impfstoff“ hinzugefügt, um mRNA durch den gesamten Körper zu zwingen“

Dr. Jane Ruby bei Stew Peters mit einer schrecklichen Enthüllung über die in selbst aufgenommenen Videos von Menschen, die Metallgegenstände nach der Impfung an sich selbst kleben haben und in sozialen Medien zirkulieren.

Die CDC hat gesagt, dass der Erhalt des „Impfstoffs“ Sie nicht magnetisch macht, auch nicht an der Stelle der „Impfung“, die normalerweise Ihr Arm ist.

Dr. Ruby sagt: „Sie lügen“ und lieferte Beweise zur Untermauerung ihrer Behauptung sowie eine beunruhigende Warnung über die Inhaltsstoffe, direkt von der Quelle.

Von dieser Technologie spricht Dr. Jane Ruby

