Enorm! Magdeburg 27.12.2021

Der Magdeburger „Spaziergang“ am 27.12.2021 aus einer anderen Perspektive. Nach Angaben der Polizei wird die Teilnehmerzahl auf circa 5000 Demonstranten geschätzt.

Am 13.12.2021 waren es offiziell 5.000 Demonstranten, und es sollen sogar 9.000 gewesen sein, bei der Demo am 20.12.2021 sprachen Medien und Polizei von ca. 3.000 Demonstranten, es waren über 5.000 und es sollen mehr gewesen sein. Dass man die Teilnehmerzahl möglichst kleinhält ist offentlich, schließlich möchte man suggerieren, die Zustimmung an den Demos/Spaziergängen nimmt ab.

Waren es am 27.12.2021 wirklich ca. 5.000 Demonstranten? Schaut euch das Video an und schätzt selbst.

