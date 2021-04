England: Ende des Lockdowns – Alle Geschäfte dürfen wieder öffnen

Punkt eine Minute nach Mitternacht traten am Montag weitreichende Lockerungen der restriktiven Corona-Maßnahmen in England in Kraft. Alle Geschäfte, Fitnessstudios, Friseure, Zoos, Bibliotheken und Gemeindezentren sowie die Außenbereiche der Gastronomie durften wieder öffnen. Hochzeitsfeiern mit bis zu 15 Personen sollen wieder stattfinden dürfen. Und ab dem 17. Mai ist dann die Öffnung der Innengastronomie geplant. Die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen wurden aufgehoben. Dennoch gelten Maskenpflicht und Kontaktnachverfolgung weiter.

