Energiewende: Tschechischer Atomstrom für Deutschland?

Weltweit und ganz speziell bei unseren Nachbarn wird das gigantische Experiment Energiewende, das in Deutschland läuft – neben so einigen anderen Experimenten – genau beobachtet. Aber nicht etwa, weil die deutsche Energiewende so überzeugend wäre, eher im Gegenteil. Tschechien hat jetzt angekündigt, dass sie Deutschland sehr gerne Strom verkaufen werden, falls die Energiewende scheitert. Dies wird auch bei der Planung eines neuen Atomkraftwerks in Tschechien berücksichtigt. Irre… Euer Thomas

0 0 Bewertungen Artikel Bewertung