Energiewende füttert chinesische Solar-Industrie: EU-Hersteller vor Bankrott

Wie schon „Solarworld“ des grünen Profiteurs Frank Asbeck stehen nun weitere europäische Solarpaneel-Hersteller vor der Pleite. Grund: China übernimmt die „Energiewende“-Wirtschaft.

Der europäische Photovoltaik-Verband „Solarpower Europe“ und die Vereinigung ESMC („European Solar Manufacturing Council“) schrieben gerade einen Brandbrief an die Europäische Kommission und das EU-Parlament. Das ist die nicht-gewählte Regierung der EU mit Ursula von der Leyen an der Spitze, die für ihre Mauscheleien mit außer-europäischen Konzernen wie Pfizer Inc. bekannt ist. Wird ausgerechnet sie der heimischen Industrie helfen? Weiterlesen auf AUF1.info

5 2 Bewertungen Artikel Bewertung