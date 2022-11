„Energiesünder“: Systemmedien fordern zum Denunzieren auf

Die Parallelen von Corona- und Klima-Schwindel und das dahinter steckende System werden immer offensichtlicher: So könnte etwa auch das Denunziantentum, das während der Corona-Lockdowns fröhliche Urständ‘ feierte, nun auch im Rahmen der angeblichen Klimakrise nahtlos fortgesetzt werden. Jedenfalls funktioniert die Gehirnwäsche der Systemmedien gut genug, dass etwa in Deutschland sogenannte „Energiesünder“ pflichtschuldigst bei Behörden gemeldet werden. Wieder einmal werden bedrückende Erinnerungen an die Verhältnisse in der DDR lebendig. AUF1

