Energiesparplan der Regierung sieht ab September Reihe von Verboten vor

Die Bundesregierung will angesichts der prekären Lage am Energiemarkt Energie sparen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte dazu in der vergangenen Woche bereits Verordnungen zum Energiesparen angekündigt. Laut einem Bericht der „Bild“-Zeitung soll nun ab September bis einschließlich Februar 2023 eine Reihe von Verboten gelten.

Das geht aus einem Verordnungsentwurf „zur Sicherung der Energieversorgung über kurzfristig wirksame Maßnahmen“ der Bundesregierung hervor.

Die Verbote

So dürften etwa Einzelhändler die Türen ihrer Geschäfte nicht dauerhaft offenhalten. Einzige Ausnahmen: Notausgänge und Fluchtwege

Nachts von 22:00 bis 6:00 Uhr sei beleuchtete Werbung verboten, zitierte die Zeitung am Freitag aus dem Entwurf.

Privathaushalte dürften ihre Schwimmbecken nicht mehr mit Gas oder Strom beheizen. Für Pools in Hotels, öffentlichen Schwimmbädern oder Rehazentren gelte dieses Verbot jedoch nicht.

Weiterlesen auf Epoch Times

5 1 Bewertung Artikel Bewertung