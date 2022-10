Energieminister von Katar spottet über EU und Habeck

Die Energiepolitik der EU und allen voran des deutschen Ministers für Wirtschaft und Klimaschutz (Die Grünen) finde nach Ansicht des Energieministers von Katar, Saad Al-Kaabi, im Reich der Illusion statt. Die Verantwortlichen haben Al-Kaabi zufolge keine Ahnung von den Energiemärkten, und durch ihr realitätsfremdes Verhalten seien sie selbst Schuld an den hohen Gaspreisen.

Habeck und andere Verantwortliche in der EU müssten das Angebot an Energie mit allen Mitteln ausbauen, sagt der Energieminister. Stattdessen folgen sie einer Illusion und glauben tatsächlich, dass Deutschlands Industrie 2045 kein CO2 mehr ausstoße, spottet Saad Al-Kaabi. Dafür würde es aber Unmengen an Strom benötigen. Ein Problem, das der deutsche Minister so nicht sehe, denn er meinte jüngst, dass man kein Strom- sondern lediglich ein Gasproblem habe. Grund genug für den Energieminister des Ausrichters der Fußball-WM, sich über derartige Naivität lustig zu machen.

Quelle: Exxpress.at (Artikel im Archiv)

